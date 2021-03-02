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Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu

Galatasaray, Süper Lig'in 28'inci haftasında yarın deplasmanda Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Bu arada sarı-kırmızılıların kamp kadrosu da açıklandı. Kadroda Emre Taşdemir ve Marcelo Saracchi yer almadı

Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar, Ankaragücü karşılaşması için bugün saat 16.00'da uçakla Ankara'ya hareket ederek müsabaka öncesi Başkent'te kampa girecek.

Bu arada Galatasaray'ın kamp kadrosu da açıklandı. Emre Taşdemir ve Marcelo Saracchi'nin yer almadığı kadro şöyle:

Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Taylan Antalyalı, Henry Onyekuru, Ryan Babel, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Halil Dervişoğlu, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Mostafa Mohamed, Okan Kocuk, Marcao Teixeira, James Ozornwafor, Emre Kılınç, Arda Turan, Gedson Fernandes, Sofiane Feghouli, Fatih Öztürk.

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