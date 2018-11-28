Galatasaray'ın muhtemel 11'i

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi gruplarındaki en kritik maçına Rusya’da çıkıyor. Cim Bom, Lokomotiv Moskova’yı yenemezse, Porto-Schalke maçının hiçbir önemi kalmayacak, Devler Ligi macerası sonuçlanacak. Donk, Ndiaye ve Garry Rodrigues'in oynayacağını açıklayan Terim'in forvet tercihini ise Eren'den yana kullanması bekleniyor...