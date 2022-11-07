Beşiktaş'ı 2-1 deviren Galatasaray'da Mauro Icardi kadar Sacha Boey de gündemde... Okan Buruk tarafından derbide 11'de sahaya sürülen genç futbolcunun performansı göz doldururken Boey'in bu yazki durumu ve geldiği nokta da alkış topladı.

KAMPA KATILMADIĞI İÇİN KADRO DIŞI KALMIŞTI Galatasaray'da yaz kampının tarihi öne çekilince katılmayan ve bu nedenle kadro dışı kalan Sacha Boey, Antalyaspor maçı öncesinde Okan Buruk'tan özür dileyerek formasına kavuşmuştu. Fiziksel açıdan takımın en iyilerinden olan 22 yaşındaki futbolcu temposu ve etkili bindirmeleriyle göz doldururken 11'deki yerini de kaptırmadı!

DERBİDE SAHANIN EN İYİLERİNDEN OLDU Beşiktaş'a karşı 11'de başlayan Boey sarı-kırmızılı takımın en iyilerindendi. Galatasaray'da topla en çok buluşan futbolculardan biri olan Boey, N'Koudou karşısında gösterdiği performansla alkış topladı. Özellikle ikinci yarıda kaptığı toplar ile sarı-kırmızılıları hücumda devamlılığını sağlayan 22 yaşındaki futbolcu 6 araya girme, 8 de top kazanımıyla sahanın yıldızlarından biri oldu.

İLK TERCİH SIDIBE'YDİ Galatasaray'a Temmuz 2021'de transfer olan Sacha Boey de uzun yıllardır görev yapan scout ekibinin bulduğu oyunculardan biri. Dönemin teknik direktörü Fatih Terim'in sağ beke takviye istemesi sonrasında verdiği listenin başında Fransız tecrübeli sağ bek Djibril Sidibe bulunuyordu. Oyuncunun yıllık ücreti Galatasaray'a yüksek gelince Terim, scout ekibinden genç ve atletik özellikleriyle ön plana çıkan bir sağ bek talep etti.

SCOUT EKİBİNİN NOKTA ATIŞI Sarı-kırmızılıların oyuncu izleme birimi, Rennes'de kadroda ilk tercihler arasında bulunmayan ve üçüncü, dördüncü tercih olan Sacha Boey'i raporladı. Dijon'da geçirdiği kiralık dönemi iyi değerlendiren sağ bekin Fatih Terim'e izletilmesi sonrasında hemen aksiyon alan Galatasaray oyuncuyu birkaç gün içinde renklerine bağladı.

480 BİN EURO'YA GELDİ 2 milyon Euro kazanan Sidibe yerine 480 bin Euro'luk yıllık ücretiyle gelen Boey, sarı-kırmızılıların 'örnek gösterilen' transferlerinden oldu. 20 yaşındayken yaklaşık 1 milyon Euro ve yüzde 15'lik bir sonraki satış payıyla transfer edilen 22 yaşındaki futbolcu değerini de katlayarak devam etti.