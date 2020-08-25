Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, ligin başlamasına sayılı günler kala orta sahaya 3 takviye yapmayı istiyor.

Galatasaray, orta saha transferi için Mario Lemina ve Michael Seri’ye öncelik vermiş durumda. Lemina için kulübü Southampton yüksek bir bonservis bedeli istiyor. Sarı-Kırmızılılar, Fatih Terim’in çok istediği deneyimli ismi kiralamayı planlıyor. Galatasaray’da kariyerine devam etmek isteyen Lemina da geçen sezon aldığı yıllık ücrette indirime gitmeyi kabul etti.

CİMBOM, TRANSFERDE GERİ ADIM ATMADI

Michael Seri defteri de kapanmadı. Fulham’ın Premier Lig’e çıkması planları bozdu. Ancak Sarı-Kırmızılılar bu transferde geri adım atmış değil. Seri de ücret indirimini kabul etti. Lemina Galatasaray’dan 2 milyon 50 bin Euro yıllık ücret alıyordu. Seri’nin ise yıllık ücreti 2 milyon 800 bin Euro'ydu.