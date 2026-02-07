Habertürk
        Galatasaray'ın Rizespor maçı kadrosunda 3 eksik! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'ın Rizespor maçı kadrosunda 3 eksik!

        Galatasaray Kulübü, Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak Çaykur Rizespor maçının kamp kadrosunu açıkladı. Sarı-kırmızılılarda 3 isim kadroda yer almazken, yeni transferlerin tamamı Rize kafilesine dahil edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 16:55 Güncelleme: 07.02.2026 - 16:55
        G.Saray'ın Rize kadrosunda 3 eksik!
        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

        Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre yeni transferler Can Armando Güner, Renato Nhaga ve Sacha Boey, kadroda yer aldı.

        Kadroda sarı kart cezası olan Mario Lemina ile sakatlıkları devam eden Leroy Sane ve Arda Ünyay ise yer almadı.

        Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçının kamp kadrosunda yer alan isimler şöyle:

        Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Can Armando Güner, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo, Sacha Boey

