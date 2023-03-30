Bu sezon gösterdiği performansla Avrupa'nın da en iyi serilerinden birini yakalayan Galatasaray eski günlerine geri dönerken oyuncularının da itibarı yükselişe geçti. Devre arasında birçok yıldızına teklifler alan sarı-kırmızılılar, ayrılıkların şampiyonluk yarışına zarar vereceğini düşünüp reddederken yaz aylarında gelecek tekliflere ise sıcak bakıyor. Maddi açıdan tatmin edici teklifleri kabul edebilecek olan Galatasaray yönetimi olası ayrılıklara da şimdiden hazırlanıyor.

Sacha Boey, Victor Nelsson, Lucas Torreira, Nicolo Zaniolo gibi oyuncularıyla tatmin edici teklifler gelmesi durumunda yollarını ayırabilecek olan sarı-kırmızılılar bu bölge transferleri için de alternatiflerini çıkarıyor. Sarı-kırmızılıların oyuncu izleme birimi uzun süredir yoğun mesai harcarken Okan Buruk ve kurmayları ile kulübün profesyonelleri arasında görüşmeler de sürüyor.

PARA ÖN BÖLGEYE HARCANACAK Sarı-kırmızılılar bu yaz gerçekleşebilecek ayrılıklardan elde edeceği transfer gelirinin önemli bölümünü ön bölge oyuncularına ayırmayı düşünüyor. Teknik direktör Okan Buruk'un da olumlu rapor verdiği kiralık oyuncular Mauro Icardi ve Milot Rashica için devrede olan sarı-kırmızılılar, özellikle Kosovalı futbolcu için sezon sonunu beklemeden harekete geçerek Rashica'yı kadroda tutmayı planlıyor.

Milot Rashica transferini 7 milyon Euro gibi bir bonservis bedeliyle sonuca ulaştırmayı planlayan sarı-kırmızılıların diğer önceliği ise Mauro Icardi'nin bonservisi. PSG'de kadroda düşünülmeyen Arjantinli yıldız, Türkiye'deki performansıyla kalitesini hatırlatırken Avrupa'nın önemli kulüplerinin de ilgisini çekmiş durumda. Sarı-kırmızılı kulüpte adeta yeniden doğan Icardi, Galatasaray'da kalmaya sıcak baksa da oyuncunun PSG'den aldığı 7 milyon Euro'luk maaşı, bu transferi sürümcemede bırakıyor.

KASAYA 50 MİLYON EURO'DAN FAZLA GELİR GİREBİLİR Galatasaray'ın gözde oyuncuları için kafasındaki çıkış ücretleri de belli oluyor. Sarı-kırmızılılar, İngiltere, Fransa ve İtalya'dan talipleri bulunan Sacha Boey'u 15 milyon Euro'dan aşağı bir rakama bırakmayı düşünmezken Victor Nelsson için belirlenen bonservis bedeli ise 20 milyon Euro...

Cimbom, 6 milyon Euro'ya aldığı Lucas Torreira için gelen tekliflerin ise 15 milyon Euro'dan aşağıda olanlarını reddedecek. Sarı-kırmızılıların 15 milyon Euro + bonuslarla transfer ettiği Nicolo Zaniolo ise geçen günlerde İtalyan basınına yaptığı açıklamada serbest kalma bedelinin 35 milyon Euro olduğunu doğrulamıştı.