Galatasaray'ın transferini Jose Mourinho açıkladı!

Portekiz ile Hırvatistan dostluk maçında karşı karşıya gelirken Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho da canlı yayına katıldı.

Portekizli çalıştırıcı hem Portekiz'in hem de Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen açıklamalara imza attı.

Portekizli gazeteciler, Benfica ile olan sözleşmesi sona eren Rafa Silva'nın Fenerbahçe'ye transfer olup olmayacağını sordu. Jose Mourinho'nun yanıtı ise "Harika bir oyuncu ancak Galatasaray'a daha yakın diye duydum" oldu.