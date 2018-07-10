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"Hayalim her zaman Arsenal'de forma giymekti. O kulübü çok seviyorum. Büyürken Arsenal'in her maçını izlerdim. Bir gün Arsenal'in formasını giymek istiyorum. Bu her zaman en büyük hayalim oldu. Bunun için çalışıyorum. UEFA Şampiyonlar Ligi benim hayallerimden bir tanesi. Orada başarılı olmak istiyorum. En sevdiğim yemekler sebze yemekleri. Topraktan ne çıkarsa yerim."