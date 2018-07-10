Uzun adı Henry Chukwuemeka Onyekuru 5 Haziran 1997 Nijerya doğumlu. 1.75 boyundaki sol kanat oyuncusu aynı zamanda forvet de oynayabiliyor. Henry, altyapı eğitimini Katar Doha'daki Aspire Academy'de aldı. Burada modern bir eğitim alan Henry, akademinin anlaşmalı olduğu takımlardan KAS Eupen'e gitti.
Onyekuru 2015/16 sezonunda Belçika ekibi KAS Eupen formasıyla 19 maçta 5 gol attı. Bir sezon sonra ise Onyekuru 41 maçta 25 gol atarak Avrupa devlerinin dikkatini üzerine çekti.
Onyekuru bu performansının ardından 8 milyon Euro karşılığında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'a transfer oldu. Nijeryalı futbolcu, Britanya'dan çalışma izni alamadığı için Belçika devi Anderlecht'e kiralandı.
Geçen sezon Anderlecht formasıyla 28 maçta 10 gol atan 1.75 boyundaki kanat oyuncusu Belçika Ligi'nen en genç oyuncusu seçildi.
21 yaşındaki genç yıldız, müthiş sprint hızı, aniden hızlanabilmesi ve dripling sırasındaki dengesiyle büyük fark yaratıyor. Çok çevik olması nedeniyle ceza sahasına rahat girebilen Henry, karşı karşıya pozisyonlarda beklentilerin ve yaşının üstünde bir bitirici. Ayrıca, ceza sahası dışından şutları da tehlikeli...
ZAYIF YÖNLERİ...
Henry'nin oyunundaki zayıf nokta savunması ve fiziksel özellikleri. Henüz 21 yaşında olduğunu düşünürsek, dayanıklılığı ve fizik gücü çok düşük. Hızı nedeniyle rakipler durduramayınca faul yapmaya başlıyor. Fauller sertleştikçe Henry sakatlığa daha açık hale geliyor.
DİZ İÇ BAĞ YIRTIĞI NEDENİYLE SEZONU KAPATTI
Henry, diz iç bağ yırtığı nedeniyle 23 Aralık 2017'den bu yana sahalardan uzak. Eğer sezonun tamamını ilk yarıdaki gibi oynayabilseydi, Everton'da bile kalmayıp daha yüksek bir kulübe transfer olabilirdi. Ligin ilk yarısında 9 gol atan Henry, muhtemelen sezonu 20 gol civarında bitirecekti.
'8 AY BOYUNCA SAHALARDAN UZAK KALACAK' DENDİ
Sporx'te yer alan habere göre Henry, sakatlığı sonrası önemli bir ameliyat geçirdi. Anderlecht'in 29 Aralık 2017'deki açıklamasında Onyekuru'nun 8 ay boyunca sahalardan uzak kalacağı ve ardından sahalara döneceği belirtilmişti.
Henry, şayet sakatlanmasaydı Nijerya ile Dünya Kupası'nda boy gösterecekti. Zira, Nijerya'nın gelecekteki en büyük oyuncularından biri olarak tanımlanıyor.
"TANRI SÜREKLİ YANIMDAYDI"
"Uzun yolculuğum boyunca tanrı sürekli yanımdaydı. Yolculuğum, Lagos'taki Weekend Soccer Football Academy'de başladı. Bu akademi antrenör Paul Hamilton'ın. 14 yaşındayken her hafta sonu antrenmanlara giderdim. Bazen de turnuvalara katılırdık. Ardından Aspire Academy, bazı genç yetenekler seçtiler. Beni de bu seçmeler sonunda Katar'a götürdüler. 17-18 kişiydik ve hepimiz Afrika'nın farklı ülkelerindendik."
"5 yıllık kontrat imzaladım. Ailem, arasıra Katar'a geliip beni ziyaret edebiliyordu. 5 yıl boyunca bu akademide kaldım. Birçok ülkeye gittik, birçok akademide bulunduk. Real Madrid de bunlardan biriydi. Haziran 2015'te akademiden mezun oldum ve KAS Eupen'e transferim gerçekleşti. Belçika ikinci liginde yer alan bir kulüptü. Benim için çok zorlu bir mücadeleydi. Formayı alabilmek için çok mücadele ettim."
"Futbol sihirli bir şey değil. Futbolda ilerlemek, çok çalışmak ve tanrının yardımıyla alakalı. Her golcü, her maçta gol atmak ister. Fakat, elbette her maç atamazsınız. Bazı dersler çıkarırsınız. 2-3 maç gol atamayabilirsiniz ama konsantrasyonunuzu kaybetmemeniz gerekir. Goller en nihayetinde gelir."
"Hayalim her zaman Arsenal'de forma giymekti. O kulübü çok seviyorum. Büyürken Arsenal'in her maçını izlerdim. Bir gün Arsenal'in formasını giymek istiyorum. Bu her zaman en büyük hayalim oldu. Bunun için çalışıyorum. UEFA Şampiyonlar Ligi benim hayallerimden bir tanesi. Orada başarılı olmak istiyorum. En sevdiğim yemekler sebze yemekleri. Topraktan ne çıkarsa yerim."
SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU!
Onyekuru'yu kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Galatasaray için taraftarından verilen tepkiler şu şekilde...
"Henry Onyekuru hayırlı olsun millet, yeni bir Bruma kazandık gibi hissediyorum"
"Henry Onyekuru şey değil miydi ya Nijeryalı uçak"
"Onyekuru skills > OMG Nefis transfer >> Dünya yıldızı be"
"Onyekuru > Bruma > Garry"
"Onyekuru net nokta atışı transfer! İstenilen verim alınırsa eğer çok iş yapar bu ligde"
"Onyekuru'nun İngiltere'de çalışma izni yok, o yüzden ucuza mal olur. Fiyat/performans açısından Garry'yi rahatlıkla geçer"
"Henry Onyekuru'nun hızı 89. Tam bir kanat!"
"Onyekuru'yu hiç izlemedim ama videolara bakınca 300 milyon Euro gibi duruyor!"
"Henry Onyekuru forması alınmaz mı beyler bir Henry bir Onyekuru alınır hatta"
"Henry Onyekuru:
İnşallah doğrudur
İnşallah doğrudur
İnşallah doğrudur
İnşallah doğrudur
İnşallah doğrudur
İnşallah doğrudur
İnşallah doğrudur"
"Henry Onyekuru skills and goals videoları eşliğinde kahvaltı yapmaya gidiyorum"
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