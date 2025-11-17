Habertürk
        Haberler Spor Basketbol Şampiyonlar Ligi Galatasaray, İtalyan ekibini ağırlıyor - Basketbol Haberleri

        Galatasaray, İtalyan ekibini ağırlıyor

        Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu beşinci maçında yarın İtalya'nın Pallacanestro Trieste ekibini ağırlayacak.

        Giriş: 17.11.2025 - 09:59 Güncelleme: 17.11.2025 - 09:59
        Galatasaray, İtalyan ekibini ağırlıyor!
        FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. haftasında Galatasaray MCT Technic, yarın İtalyan ekibi Pallacanestro Trieste'yi konuk edecek.

        Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

        Sarı-kırmızılı ekip, 4'te 4 yaptığı E Grubu'nda en üst sırada bulunuyor.

        Geride kalan 4 maçta 1 galibiyet ve 3 mağlubiyeti bulunan Pallacanestro Trieste ise üçüncü sırada yer alıyor.

