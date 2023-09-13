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        Haberler Spor Basketbol TKBL Galatasaray Julia Vanloo'yu transfer etti - Basketbol Haberleri

        Galatasaray Julia Vanloo'yu transfer etti

        Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, Belçikalı oyun kurucu Julia Vanloo'yu kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 18:12 Güncelleme: 13.09.2023 - 18:12
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        Galatasaray'a Belçikalı oyun kurucu
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        Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, Belçikalı oyun kurucu Julia Vanloo'yu kadrosuna kattı.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki oyuncuyla anlaşma sağlandığı belirtildi.

        Julia Vanloo, geçen sezon Fransa ekibi BLMA ile 25 lig maçında 11,4 sayı ve 5,6 asist ortalaması tutturmuştu.

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