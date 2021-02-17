Süper Lig'in 25. haftasındaki Galatasaray - Kasımpaşa maçında orta hakem Erkan Özdamar ile VAR'ın kararları çok konuşulmuştu.

Özellikle 54. dakikada konuk ekipten Varga'nın Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu tarafından ceza alanında düşürülmesine devam kararı verilmesi büyük tartışma yaratırken VAR'daki Fırat Aydınus da eleştirilmişti.

TATLI DİNLEDİ, İKİSİNE DE MAÇ YOK!

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı'nın Galatasaray - Kasımpaşa maçının VAR kayıtlarını dinlediği öğrenilirken iki hakemin de hatalı bulunduğu kaydedildi. MHK, bu haftaki atamalarda da iki hakeme maç vermedi.

Özdamar ile Aydınus'a VAR görevi verilip verilmeyeceği ise belirsiz.