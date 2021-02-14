Süper Lig'in 25. haftasında yoğun kar yağışı altında oynanan Galatasaray - Kasımpaşa maçında tartışma yaratacak bir karara sahne oldu. Mücadelenin 54. dakikasında Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'nun ceza alanında yaptığı müdahale sonrası Paşalı Kevin Varga yerde kaldı. Hakem Erkan Özdamar, pozisyona "devam" derken VAR'ın başında bulunan hakem Fırat Aydınus'tan da uyarı gelmedi. Lacivert-beyazlılar, tartışma yaratan karara isyan ederken itirazlar sonucu değiştirmedi.

ESKİ HAKEMLER NE DEDİ?

Pozisyonun ardından eski hakemler pozisyon için şu yorumları yaptı:

Ahmet Çakar: Kasımpaşa'nın net penaltısını yediler.

Deniz Ateş Bitnel: Galatasaraylı oyuncu topa dokunuyor mu? Hayır. Rakibe müdahale var mı? Evet. O zaman pozisyon penaltı.

Selçuk Dereli: Kerem Aktürkoğlu’nun Kasımpaşalı oyuncuya müdahalesi çok net penaltı. Bu pozisyona nasıl penaltı verilmez gerçekten anlamak mümkün değil.