Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray'ın golünü Mustafa Muhammed atarken, Medipol Başakşehir'in golünü ise Stefano Okaka kaydetti.

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 6 karşılaşmada galibiyete ulaşamadı. Sarı-kırmızılı takım bu maçlarda 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayarak sadece 4 puan elde edebildi.

Süper Lig'in 17. haftasını 24 puanla tamamlayan sarı-kırmızılı takım, 42 puanla zirvede yer alan lider Trabzonspor'un 18 puan gerisine düştü.

Son haftalarda iyi bir çıkış yakalayan Medipol Başakşehir ise puanını 29'a çıkardı.

MUSTAFA MUHAMMED'İN BEŞİNCİ GOLÜ

Karşılaşmada Galatasaray'ın golünü kaydeden Mustafa Muhammed, Süper Lig'de bu sezon 5. kez ağları havalandırdı.

Mısırlı futbolcu, ligde daha önce Çaykur Rizespor maçında 2, İttifak Holding Konyaspor ve VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmalarında ise birer gol attı.

DIAGNE SAKATLANDI

Karşılaşmada sakatlık geçiren Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne, oyuna devam edemedi.

Medipol Başakşehirli futbolcularla girdiği mücadelede yerde kalan ve sol baldırından sakatlanan Senegalli futbolcu, 65. dakikada yerini Mustafa Muhammed'e bıraktı.

Diagne, Galatasaray sağlık ekibinin yardımıyla soyunma odasına gitti.

TARAFTARDAN TFF'YE TEPKİ

Galatasaraylı taraftarlar, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve hakemleri protesto etti.

Karşılaşmada Galatasaraylı futbolcular, Stefano Okaka'nın attığı gol öncesinde Marcao'ya faul yaptığını savunarak hakeme itirazda bulundu.

Sarı-kırmızılı taraftarlar bu sırada TFF ve hakemler aleyhine tezahüratta bulunurken, kulüp yönetimine de "Yönetim uyuma, takımına sahip çık." şeklinde çağrı yaptı.