        Galatasaray, Kocaeli Kadın Basketbol Takımı karşısında hükmen galip ilan edildi - Basketbol Haberleri

        Galatasaray, Kocaeli Kadın Basketbol Takımı karşısında hükmen galip ilan edildi

        Galatasaray Çağdaş Faktoring, Kocaeli Kadın Basketbol Takımı'nın ligden çekildiğini, bugün oynanması gereken karşılaşmadan 20-0 hükmen galip ayrıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 14:04 Güncelleme: 29.11.2025 - 14:04
        Galatasaray Çağdaş Faktoring hükmen galip!
        Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, Kocaeli Kadın Basketbol Takımı'nın ligden çekildiğini, bugün oynanması gereken karşılaşmadan 20-0 hükmen galip ayrıldığını açıkladı.

        Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, müsabakanın iptal edildiği vurgulanarak, şu ifadeler kullanıldı:

        "Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında, 29 Kasım Cumartesi günü Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Kocaeli Kadın Basketbol arasında deplasmanda oynanması planlanan karşılaşma; rakibimizin ligden çekilme kararı alması sebebiyle iptal edilmiştir. Türkiye Basketbol Federasyonu talimatları gereği, takımımız bu karşılaşmadan 20-0 hükmen galip ayrılmıştır."

