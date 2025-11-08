Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Kocaelispor maçına hazır! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray Kocaelispor maçına hazır!

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 20:13 Güncelleme: 08.11.2025 - 20:13
        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi. Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

        Antrenman, taktik çalışmasıyla tamamlandı.

        Galatasaray Futbol Takımı, Kocaeli Stadı'nda yarın saat 17.00'de Kocaelispor ile karşılaşacak.

