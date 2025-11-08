Galatasaray Kocaelispor maçına hazır!
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi. Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.
Antrenman, taktik çalışmasıyla tamamlandı.
Galatasaray Futbol Takımı, Kocaeli Stadı'nda yarın saat 17.00'de Kocaelispor ile karşılaşacak.