UEFA Türkiye temsilcisi Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi eşleşmeleri ve maçlarının tarihi belli oldu. Sarı Kırmızılıların E Grubu mücadelesi bu hafta Lazio ile çıkacağı ilk maçla başlıyor. İşte Galatasaray - Lazio maçına dair merak edilenler...
GALATASARAY - LAZIO MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi Galatasaray Lazio maçı 16 Eylül Perşembe günü oynanacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşma 19.45'te başlayacak.
GALATASARAY - LAZIO MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Galatasaray'ın Türk Telekom Stadyumu'nda ev sahipliği yapacağı karşılaşma dijital yayın platformu Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.
GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11'İ
Galatasaray : Muslera, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Babel, Feghouli, Diagne.
Galatasaray'ın E Grubunda oynayacağı müsabakaların fikstürü şöyle:
16 Eylül: (1. Hafta)
Galatasaray-Lazio
30 Eylül: (2. Hafta)
Olympique Marsilya-Galatasaray
21 Ekim: (3. Hafta)
Lokomotiv Moskova-Galatasaray
4 Kasım: (4. Hafta)
Galatasaray-Lokomotiv Moskova
25 Kasım: (5. Hafta)
Galatasaray-Olympique Marsilya
9 Aralık: (6. Hafta)
Lazio-Galatasaray
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