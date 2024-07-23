Galatasaray-Lecce maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda?
Galatasaray yeni sezon hazırlık kampı kapsamında Avusturya'ya gitti. Irdning'de 27 Temmuz'a kadar kalacak sarı kırmızlılar, iki hazırlık maçına çıkacak. İlk hazırlık maçında Lecce ile karşılaşacak Galatasaray ikinci maçında ise Parma ile mücadele edecek. Peki, "Galatasaray-Lecce maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?" İşte Galatasaray-Lecce maçı tarihi ve saati...
Galatasaray-Lecce maçı için geri sayım başladı. Hazırlık kampı için Avusturya'yı tercih eden sarı kırmızılılar ilk hazırlık maçında Lecce ile karşılaşacak. Peki, "Galatasaray-Lecce maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?" İşte Galatasaray-Lecce maçı tarihi ve saati hakkında tüm merak edilenler...
GALATASARAY LECCE MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray-Lecce maçı, 24 Temmuz Çarşamba günü saat 20.30'da başlayacak.
GALATASARAY- LECCE MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma Spor Smart ve D- Smart Go'dan canlı olarak yayınlanacak.