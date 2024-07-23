TV'de ilk kez Show TV'de! Yıldızlar da Kayar filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?
Yıldızlar da Kayar filmi, 23 Temmuz Salı günü saat 20.00'de TV'de ilk kez Show TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Senaryosu Koray Yeltekin'in kaleme aldığı film, Günay Günaydın tarafından beyaz perdeye aktarılmıştır. Filmi kaçıran, yeniden izlemek isteyenler için, "Yıldızlar da Kayar filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Yıldızlar da Kayar filmi konusu ve oyuncuları...
Yıldızlar da Kayar filmi TV'de ilk kez Show TV ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Başrollerini Cezmi Baskın, Ceyda Olguner ve Cem Kılıç’ın paylaştığı film, 2022 yılında vizyona girmiştir. Peki, "Yıldızlar da Kayar filmi konusu nedir, Yıldızlar da Kayar filminin oyuncuları kimler?" İşte detaylar...
YILDIZLAR DA KAYAR KONUSU NEDİR?
Yıldızlar da Kayar, bir köyde altı ay yaşamak zorunda kalan bir popstarın hikayesini konu ediyor. Söyledikleriyle magazin gündeminden inmeyen Popstar Berkcan, yaşadığı talihsiz bir olayın ardından sosyal medyada linç edilir. Kamuoyu baskısı üzerine mahkeme, Berkcan'ı ışıltılı hayatından ve teknolojiden uzak olacağı bir köyde altı ay yaşamaya mahkum eder. Oldukça sıkıntılı günler geçiren Berkcan'ın köyde tek tanıdığı öğretmen Zeynep ve onun kız kardeşidir.
YILDIZLAR DA KAYAR OYUNCULARI KİMLER?
Cezmi Baskın
Ceyda Olguner
Cem Kılıç
Volga Sorgu Tekinoğlu
Turan Selçuk Yerlikaya
Metin Yıldırım
Kübra Karen
Elif Güçkıran