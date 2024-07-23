AÖL 3. dönem sınav sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. 20-21 Temmuz tarihlerinde sınava katılım gösteren adaylar, puan hesabı yapmak için AÖL sınav soru ve cevap anahtarının yayımlanacağı tarihi beklemeye başladı. Peki, "AÖL 3. dönem sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı? AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...