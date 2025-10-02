Galatasaray, Liverpool galibiyetiyle temiz bir sayfa açtı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında konuk ettiği İngiliz ekibi Liverpool'u 1-0 yenen Galatasaray'da yüzler güldü. "Devler Ligi"nde sezona deplasmandaki 5-1'lik Eintracht Frankfurt yenilgisiyle başlayan sarı-kırmızılılar temiz bir sayfa açtı.

Tribünlere gelen 51 bin kişi ilk düdükle birlikte müthiş bir atmosfer oluştururken Galatasaray da sahayı Liverpool'a dar etti. Son düdükle birlikte galibiyeti tribünlerle birlikte kutlayan Galatasaraylı futbolcuların sevinci soyunma odasında katlandı.

Başkan Dursun Aydın Özbek ve yöneticiler soluğu soyunma odasında alırken dev maç öncesi verilen prim sözü resmiyete döküldü. Başkan Özbek 1 milyon Euro'luk prim dağıtılacağını açıklarken derbi için de gereğinin yapılacağının altını çizdi. Galatasaray'ın Beşiktaş'ı da mağlup etmesi halinde yine 1 milyon Euro civarında bir primin takıma dağıtılacağı öğrenildi. Eleştirilerin odağındaki Okan Buruk soyunma odasında futbolcularla bir konuşma yaparken duygusal anlar da yaşandı.

Galibiyeti tamamiyle hak ettiklerini ifade eden Buruk öğrencilerini tebrik etti ve ikinci müjdeyi de verdi. Normalde derbiye kadar izin yapmamayı planlayan Buruk, futbolculara bir günlük izin verdiğini de soyunma odasında açıkladı.