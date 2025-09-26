Habertürk
        Galatasaray-Liverpool maçı biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? Galatasaray-Liverpool maçı bilet fiyatları ne kadar?

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci hafta maçında Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı ekibin mücadelesi, 30 Eylül Salı günü saat 22.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak. Karşılaşmanın öncelikli bilet satışları 26 Eylül'de başlarken gözler genel maç bilet satışlarının başlayacağı tarihe çevrildi. GS Şampiyonlar Ligi maçı bilet fiyatları ve satış tarihi taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Galatasaray-Liverpool maçı biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak? Galatasaray-Liverpool maçı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...

        Habertürk
        Habertürk
        26.09.2025 - 15:42
        1

        Galatasaray-Liverpool maçı bilet fiyatları ve satış tarihi taraftarların gündeminde. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki ikinci maçında Liverpool ile karşılaşacak. 30 Eylül Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde oynanacak maçın öncelikli bilet satışlarının 26 Eylül’de başlayacağı duyuruldu. Bu gelişme sonrası GS Şampiyonlar Ligi maçı genel bilet satış tarihi ve fiyatları hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki Galatasaray-Liverpool maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak, ne kadar, nasıl ve nereden alınır? İşte detaylar…

        2

        GALATASARAY-LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Lig Sıralaması’ndaki ikinci hafta mücadelesinde Liverpool ile karşı karşıya gelecek.

        Galatasaray-Liverpool maçı, 30 Eylül 2025 Salı günü TSİ 22.00'de başlayacak.

        Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde oynanacak mücadelenin TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanması bekleniyor.

        3

        GALATASARAY-LİVERPOOL MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?

        Sarı-kırmızılı kulüp zorlu maçın biletlerinin satışa çıkacağı tarihleri duyurdu.

        Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Maçın biletleri 26 Eylül 2025 Cuma günü saat 16.00’da GSPlus Premium ve GSPara Kredi ve Banka Kartı sahiplerine, 27 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 14.00’te GS logolu Passo Taraftar Kartlarına, passo uygulaması ve passo.com.tr adresinden satışa sunulacak.

        GSPlus Premium ve GSPara Kredi ve Banka Kartı sahipleri 27 Eylül Cumartesi saat 13.00’e kadar bilet alabilirler." ifadeleri yer aldı.

        4

        GALATASARAY-LİVERPOOL MAÇI BİLETLERİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

        Taraftarlar Passo hesapları üzerinden sadece kendileri adına bilet alabileceklerdir. Passo hesaplarından bir başka kişi adına bilet alımı mümkün olmayacaktır. (Passo hesap sahibi ile bilet sahibinin aynı kişi olması zorunludur.) Alınan maçlık bilet ikinci kişiye devredilemeyecektir.

        Sadece kombine sahipleri, gidemeyecekleri maç için kombinesine ait olan koltuğu tek maçlık olarak satılması için kulübümüze devredebilirler. Ya da sezon başında belirledikleri üç kişiden birine transfer yapabilirler. Kulübümüze devretmiş olduğunuz kombinenize ait koltuğunuz bilet olarak satıldığı takdirde (masraflar hariç) bilet gelirinin %60’ı 2026-2027 Futbol sezon kombine alımında indirim olarak uygulanacaktır.

        5

        GALATASARAY-LİVERPOOL MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

        Galatasaray-Liverpool maçının kategorilere göre bilet fiyatları şöyle:

        Premium - 50.000 TL

        Delux - 48.000 TL

        Lux - 46.000 TL

        Classic - 44.000 TL

        1.Kategori - 30.000 TL

        2.Kategori - 27.000 TL

        3.Kategori - 25.000 TL

        4.Kategori - 22.000 TL

        5.Kategori - 21.000 TL

        6.Kategori - 18.000 TL

        7. Kategori - 17.000 TL

        8.Kategori - 12.000 TL

        9.Kategori - 10.000 TL

        10.Kategori - 2.700 TL

        11.Kategori - 2.300 TL

