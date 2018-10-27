Malatya Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi, Galatasaraylı taraftarlar karşıladı.

Teknik direktör Fatih Terim ve futbolculara sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, tecrübeli teknik adama çiçek verdi. Taraftarlar, meşale yakarak takım otobüsüne bir süre eşlik etti.

Galatasaray kafilesi, havalimanından konaklayacağı otele geçti.

Evkur Yeni Malatyaspor ile Galatasaray arasındaki karşılaşma yarın saat 18.00'de Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ