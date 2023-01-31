Sarı-kırmızılı takım grupta ilk mağlubiyetini yaşarken, Yunan temsilcisi ise ilk galibiyetini elde etti.

Karşılıklı basketlere sahne olan maçın ilk periyodu 19-18 Galatasaray Nef'in üstünlüğüyle sona erdi. İkinci periyotta AEK, Flionis, Strelnieks ve Jankovic ile skor bulurken, Galatasaray Nef rakibine Ennis ve Sadık Emir Kabaca ile karşılık vererek çekişmeli geçen ilk yarıyı 36-35 önde bitirdi.

Maçın ikinci yarısına iyi başlayan Yunan ekibi, hücumda istediği performansı sergileyemeyen Galatasaray Nef karşısında dış atışlarda Mitchell, Strelnieks ve Papadakis ile bulduğu basketlerle son çeyreğe 61-57 önde girdi.