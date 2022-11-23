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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Galatasaray Nef Hapoel Holon basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu’ndaki temsilcimiz Galatasaray, 4. maçında güçlü İsrail ekibi Hapoel Holon'u sahasında konuk etmeye hazırlanıyor. İlk 3 maçında 2 galibiyet ve 1 yenilgi sarı kırmızılılar, rakibinin arkasında 2. sırada yer alıyor. İşte, şimdiden gözlerin çevrildiği Galatasaray Nef Hapoel Holon basketbol maçı ile ilgili bilgiler...

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  • Galatasaray Nef Hapoel Holon basketbol maçı hangi kanalda? GS basket maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray Nef Hapoel Holon maçı ne zaman ve saat kaçta?

    Galatasaray Nef Hapoel Holon basketbol maçı için artık geri sayım başladı. Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki 5 ekibimizden biri olan Galatasaray Nef, deplasmanda mağlup olduğu Hapoel Holon'dan rövanşı ve liderliği almak için parkeye çıkıyor. İşte, Galatasaray Nef Hapoel Holon maçına dair detaylar...
  • Galatasaray Nef Hapoel Holon basketbol maçı hangi kanalda? GS basket maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray Nef Hapoel Holon maçı ne zaman ve saat kaçta?

    GALATASARAY HAPOEL HOLON MAÇI NE ZAMAN?

    Galatasaray Hapoel Holon basketbol maçı bu akşam saat 20:00'de oynanacak.
  • Galatasaray Nef Hapoel Holon basketbol maçı hangi kanalda? GS basket maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray Nef Hapoel Holon maçı ne zaman ve saat kaçta?

    GALATASARAY HAPOEL HOLON MAÇI HANGİ KANALDA?

    Galatasaray Hapoel Holon basketbol maçı Tivibu Spor 2’den yayınlanacak.
  • Galatasaray Nef Hapoel Holon basketbol maçı hangi kanalda? GS basket maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray Nef Hapoel Holon maçı ne zaman ve saat kaçta?

    GALATASARAY NEF 2022-2023 SEZONU TRANSFERLERİ

    Dylan Ennis (Gran Canaria)

    Braian Angola (AEK)

    Raymar Morgan (ASVEL)

    Jehyve Floyd (Fenerbahçe Beko)

    Angelo Caloiaro (Maccabi)

    Mahir Ağva (Pınar Karşıyaka)

    Yunus Emre Sonsırma (Pınar Karşıyaka)

    Sinan Sağlam (Petkimspor)

    Muhaymin Mustafa (Ionikos Nikalas)

    Sedat Ali Karagülle (OGM Ormanspor)

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