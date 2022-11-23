Galatasaray Nef Hapoel Holon basketbol maçı için artık geri sayım başladı. Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki 5 ekibimizden biri olan Galatasaray Nef, deplasmanda mağlup olduğu Hapoel Holon'dan rövanşı ve liderliği almak için parkeye çıkıyor. İşte, Galatasaray Nef Hapoel Holon maçına dair detaylar...