Galatasaray Nef, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. hafta açılış maçında konuk ettiği TOFAŞ'ı 90-76 yendi.

Karşılıklı sayılarla başlayan mücadelenin 4. dakikasından sonra etkinliğini artıran sarı-kırmızılı ekip, ilk çeyreği 24-12 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de üstünlüğünü koruyan Galatasaray, devre arasına 42-32 galip durumda girdi.

Dengeli geçen üçüncü çeyrekte farkı çift hanelerde tutan ev sahibi takım, üçüncü çeyreği 68-58'lik skorla kapattı. Son periyotta iyi savunma yapan Galatasaray Nef, 35. dakikada farkı 17 sayıya (79-62) kadar çıkardı. Kalan bölümde oyunun temposunu belirleyen Galatasaray, parkeden 90-76 galip ayrıldı.

Ligde 2 maçlık kazanamama hasretini sonlandıran Galatasaray, 6. maçında 2. galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılılar, ligde bu sezon ilk kez taraftarı önünde maç kazandı. TOFAŞ ise iyi başladığı sezonda 2. kez mağlup oldu.

Galatasaray'da 23 sayı, 7 asistle maçın en skoreri olan Howell Ennis, sarı-kırmızılı takımda en fazla sayı ürettiği maçını oynadı. Sarı-kırmızılılarda kaptan Göksenin Köksal 15 sayı, Bost 15 sayı, 8 asist, Caloiaro 13 sayı, 9 ribaunt, Sadık Emir Kabaca ise 13 sayı, 6 asistle galibiyete katkı verdi.

Bursa temsilcisinde ise Toure'nin 21 sayı, 9 ribauntluk performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Emin Moğulkoç, Aytuğ Ekti, Alper Özgök

Galatasaray Nef: Bost 15, Howell Ennis 23, Göksenin Köksal 15, Mahir Ağva, Sadık Emir Kabaca 13, Morgan 6, Yunus Emre Sonsırma 3, Angola 2, Caloiaro 13, Muhaymin Mustafa, Sinan Sağlam

TOFAŞ: Thompson 12, Berk İbrahim Uğurlu 2, Toure 21, Gray 14, Milaknis 3, Emre Tanışan 10, Tyler Ennis 12, Mustafa Kurtuldum, 2

1. Periyot: 24-12

Devre: 42-32

3. Periyot: 68-58