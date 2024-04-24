Galatasaray, Olimpiu Morutan için geçmiş olsun mesajı yayımladı
Galatasaray Kulübü, MKE Ankaragücü ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında sakatlanan ve aşil tendonunun koptuğu açıklanan eski futbolcusu Olimpiu Morutan için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde top koşturan Olimpiu Morutan, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş ile oynadıkları maçta sakatlandı. Galatasaray Kulübü, sosyal medya hesabından eski futbolcusuna geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Beşiktaş ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk karşılaşmasında üzücü bir sakatlık geçiren MKE Ankaragücü oyuncusu Olimpiu Morutan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; kendisinin bir an önce iyileşerek sahalara dönmesini temenni ediyoruz." denildi.
MKE Ankaragücü, Rumen futbolcuyu sezon başında Galatasaray'dan kadrosuna dahil etmişti.