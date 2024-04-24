Galatasaray, Olimpiu Morutan için geçmiş olsun mesajı yayımladı - Futbol Haberleri

Galatasaray, Olimpiu Morutan için geçmiş olsun mesajı yayımladı - Futbol Haberleri

Galatasaray, Olimpiu Morutan için geçmiş olsun mesajı yayımladı Galatasaray Kulübü, MKE Ankaragücü ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında sakatlanan ve aşil tendonunun koptuğu açıklanan eski futbolcusu Olimpiu Morutan için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Anadolu Ajansı Giriş: 24.04.2024 - 12:02 Güncelleme: 24.04.2024 - 12:04 facebook

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