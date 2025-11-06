Galatasaray penaltı kazandı!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Hollanda ekibi Ajax'a konuk olan Galatasaray, 64. dakikada penaltı kazandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, Hollanda temsilcisi Ajax'a konuk oldu.
Sarı-kırmızılı ekip karşılaşmanın 64. dakikasında penaltı kazandı.
Barış Alper Yılmaz'ın soldan açtığı ortaya Youri Baas eliyle müdahale etti. VAR'ın müdahalesinin ardından mücadelenin hakemi Benoit Bastien, penaltı noktasını gösterdi.
Penaltı vuruşunda topun başına geçen Victor Osimhen, Galatasaray'ı 2-0 öne geçiren golü attı.