Galatasaray hazırlık kapsamında TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Sakaryaspor ile karşılaşacak. 2017-2018 Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray, hazırlık maçlarında en son İspanya ekibi Valencia ile karşılaşmış bu mücadeleden 2-1 mağlup ayrılmıştı. Sakaryaspor deplasmanına konuk olacak Galatasaray, rakibiyle en son 28 Nisan 2007 tarihinde karşılaşmış bu mücaden 3-0 galip ayrılmıştı. Peki, Galatasaray - Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta? GS hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak?

İşte Galatasaray - Sakaryaspor maçının detayları...

GALATASARAY - SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon hazırlıkları kapsamında 25 Temmuz Çarşamba günü deplasmanda TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Sakaryaspor ile karşılaşacak. Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı ise henüz bilinmiyor.

Süper Lig'den 2006-2007 sezonunda düşen ve eski günlerini arayan Sakaryaspor ile Galatasaray, 11 yıl sonra ilk kez bir maçta karşı karşıya gelecek. İki takım, son olarak 28 Nisan 2007'de oynanan ve Galatasaray'ın 3-0 üstünlüğüyle sona eren lig müsabakasında rakip olmuştu.



Yeni sezon çalışmaları kapsamında İsviçre'de yaptığı kampı tamalayan Galatasaray, Sakaryaspor müsabakasıyla 4. hazırlık maçını oynayacak.



Sarı-kırmızılılar, hazırlık maçlarında İsviçre'nin Wil 1900 takımını 1-0 yenerken, Hollanda temsilcisi PSV'ye 3-1, İspanya ekibi Valencia'ya ise 2-1 mağlup oldu.

GALATASARAY'IN HAZIRLIK MAÇLARI TAKVİMİ

Galatasaray Futbol Takımı’nın 2018-2019 sezonu hazırlıkları kapsamında 25-31 Temmuz 2018 tarihleri arasında oynayacağı maçların programı belli oldu.

Yurt dışındaki çalışmaları için İsviçre’nin Zürih ve Montrö kentlerinde kamp yapan Sarı-Kırmızılı takım, Türkiye’ye döndükten sonra ilk hazırlık maçında TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Sakaryaspor ile karşılaşacak. Sakarya Atatürk Stadı’ndaki mücadele, 25 Temmuz 2018 Çarşamba günü saat 19.00’da başlayacak.

Galatasaray’ın hazırlık programı kapsamında bir sonraki rakibi Tunus Ligue 1 takımlarından Club Africian olacak. Ülkesini CAF Şampiyonlar Ligi’nde temsil eden Club Africian’ın iç saha maçlarını oynadığı 60 bin kişi kapasiteli Rades Olimpiyat Stadı’ndaki mücadele, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü gerçekleşecek.

Galatasaray, yeni sezon öncesindeki son hazırlık maçında ise Yunanistan temsilcisi AEK ile mücadele edecek. Atina Olimpiyat Stadı’ndaki karşılaşma, 31 Temmuz 2018 Salı günü saat 20.00’de başlayacak.

Galatasaray’ın 25-31 Temmuz 2018 tarihleri arasındaki maç programının listesi şu şekilde:

25.07.2018 Sakaryaspor - Galatasaray 19.00 Atatürk Stadı, Sakarya / Türkiye

28.07.2018 Club Africian - Galatasaray Olimpiyat Stadı, Rades / Tunus

31.07.2018 AEK - Galatasaray 20.00 Olimpiyat Stadı, Atina / Yunanistan

AEK maçının ardından İstanbul’a dönecek olan Galatasaray, Akhisarspor ile 5 Ağustos Pazar günü Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda oynayacağı TFF Süper Kupa maçının hazırlıklarına başlayacak.

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