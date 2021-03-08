SERDAR ALİ ÇELİKLER: En iyi Terim biliyor ki takımı iyi futbol oynamıyor... En iyi Terim biliyor ki sistem işlemiyor. En iyi Terim biliyor ki Onyekuru - Muhammed ile gidiyor takım. Başakşehir'e - Fener'e Kasımpaşa'ya ve Erzurum'a atılan goller bireysel beceriler ile geldi. Bu maçta da bireysel bir beceri golü geldi.