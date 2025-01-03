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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Süper Lig'de yarın Göztepe'yi konuk edecek! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Süper Lig'de yarın Göztepe'yi konuk edecek!

        Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig'de yarın 61. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 60 maçtan 35'ini Galatasaray, 12'sini Göztepe kazandı. 13 müsabaka da berabere sonuçlandı. Atılan gollerde de Galatasaray'ın Göztepe'ye 95-44 üstünlüğü bulunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 11:24 Güncelleme: 03.01.2025 - 11:24
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        Galatasaray'ın konuğu Göztepe!
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        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Göztepe'yi konuk edecek.

        RAMS Park'taki müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek.

        Süper Lig'in geride kalan bölümünde 16 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 14 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Ligdeki yenilgisiz tek takım olan Galatasaray, topladığı 44 puanla haftaya zirvede girdi.

        Göztepe ise 8 galibiyet, 4'er beraberlik ve mağlubiyet yaşayarak, 28 puanla 4. sırada yer aldı.

        TEK EKSİK ICARDI

        Galatasaray'da Arjantinli yıldız Mauro Icardi, sakatlığı sebebiyle yarın oynayamayacak.

        UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiliz ekibi Tottenham ile oynanan maçta sağ diz ön çapraz bağında kopma meydana gelen Icardi, sakatlığı sebebiyle yarınki maçta forma giyemeyecek.

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        3 İSİM SINIRDA

        Galatasaray'da Göztepe maçı öncesi 3 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

        Sarı-kırmızılı futbolcular Barış Alper Yılmaz, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı, yarın sarı kart görmeleri halinde 19. haftadaki RAMS Başakşehir maçında cezalı duruma düşecek.

        LİGİN EN ÇOK GOL ATAN TAKIMI

        Süper Lig'de 47 kez fileleri havalandıran Galatasaray, ligin en çok gol atan takımı konumunda bulunuyor.

        Sarı-kırmızılı ekip, kalesinde ise 19 gol gördü.

        OSIMHEN DURDURULAMIYOR

        Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, attığı gollerle sarı-kırmızılı takımın galibiyetlerinde önemli rol oynuyor.

        Sezon başında sürpriz bir şekilde İtalya'nın Napoli takımından kiralanan Victor Osimhen, bu sezon çıktığı 15 maçta 12 gol attı.

        Süper Lig'de 11 karşılaşmada 9 gol kaydeden 26 yaşındaki santrfor, UEFA Avrupa Ligi'nde de sahaya çıktığı 4 maçta 3 kez fileleri havalandırdı.

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        YUNUS AKGÜN'ÜN 10 GOLÜ VAR

        Sarı-kırmızılılarda bu sezon başarılı bir performans sergileyen Yunus Akgün, attığı gollerle takımına büyük katkı sağlıyor.

        UEFA Avrupa Ligi'nde 6 maçta 5 gol atan milli oyuncu, Süper Lig'de de skorer performansını sürdürüyor. Son olarak ligin 17. haftasındaki Bellona Kayserispor maçında fileleri havalandıran Yunus, Süper Lig'de de 16 maçta 5 gol kaydetti.

        BU SEZON SADECE SAHASINDA PUAN KAYBETTİ

        Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de çıktığı maçlarda sadece evinde puan kaybı yaşadı.

        Ligde deplasmandaki bütün maçlarını kazanan "Cimbom", sahasında da Kasımpaşa ve ikas Eyüpspor'la berabere kalarak puan kaybetti.

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