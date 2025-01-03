Galatasaray, Süper Lig'de yarın Göztepe'yi konuk edecek! Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig'de yarın 61. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 60 maçtan 35'ini Galatasaray, 12'sini Göztepe kazandı. 13 müsabaka da berabere sonuçlandı. Atılan gollerde de Galatasaray'ın Göztepe'ye 95-44 üstünlüğü bulunuyor.

Anadolu Ajansı Giriş: 03.01.2025 - 11:24 Güncelleme: 03.01.2025 - 11:24 facebook

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