Galatasaray-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 4. maçında Tottenham ile karşı karşıya gelecek. Ligde ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla ilerleyen sarı kırmızılılar, Tottenham engeli geçip iddiasını sürdürmek istiyor. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Tottenham maçının tarihi ve maç saati futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Peki, Galatasaray-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray-Tottenham maçı yayıncı kuruluşu...
Galatasaray-Tottenham maçı için nefesler tutuldu. Avrupa Ligi'nde aldığı 2 galibiyet 1 beraberlik ile 7 puanla zirvede bulunan temsilcimiz, Tottenham karşısında galibiyet arayacak. Mücadele için geri sayım sürerken, Galatasaray-Tottenham maçının ne zaman, saat kaçta oynanacağı taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Galatasaray-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar...
GALATASARAY-TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray-Tottenham maçı 7 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te oynanacak.
GALATASARAY-TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?
RAMS Park'ta oynanacak mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanması bekleniyor.