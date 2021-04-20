Galatasaray Trabzonspor maçı için artık heyecan dorukta. Süper Lig'de günün en çok merak edilen maçlarından biri olan zorlu randevu Çarşamba saat 19:00'da başlayacak. Peki merakla araştırılan Galatasaray Trabzonspor maçı hangi kanalda?

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Trabzonspor maçı 21 Nisan Çarşamba günü saat 19:00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

MUHTEMEL İLK 11'LER



Galatasaray : Muslera, Linnes, Donk, Ozornwafor, Saracchi, Ömer Bayram, Etebo, Fernandes, Arda, Onyekuru, Falcao.

Trabzonspor : Uğurcan, Marlon, Hüseyin, Hosseini, Hugo, Bakasetas, Flavio, Baker, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny