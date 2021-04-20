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Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman, hangi gün? GS TS maçı saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'ler

Süper Lig'in 36. haftasının en kritik maçlarından biri olan Galatasaray Trabzonspor maçı için geri sayım başladı. Bu sezon inişli çıkışlı bir grafik sergileyen her iki takım da mutlak 3 puan arıyor. İşte büyük bir merakla beklenen Galatasaray Trabzonspor mücadelesi öncesi son bilgiler...

Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman, hangi gün? GS TS maçı saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'ler

Galatasaray Trabzonspor maçı için artık heyecan dorukta. Süper Lig'de günün en çok merak edilen maçlarından biri olan zorlu randevu Çarşamba saat 19:00'da başlayacak. Peki merakla araştırılan Galatasaray Trabzonspor maçı hangi kanalda?

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Trabzonspor maçı 21 Nisan Çarşamba günü saat 19:00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

MUHTEMEL İLK 11'LER

Galatasaray : Muslera, Linnes, Donk, Ozornwafor, Saracchi, Ömer Bayram, Etebo, Fernandes, Arda, Onyekuru, Falcao.

Trabzonspor : Uğurcan, Marlon, Hüseyin, Hosseini, Hugo, Bakasetas, Flavio, Baker, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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