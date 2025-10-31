Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Trabzonspor maçı hangi kanalda? GS TS maçı şifresiz mi yayınlanacak?

        Süper Lig'de dev maç! Galatasaray - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftası dev bir maça sahne oluyor. Galatasaray, sahasında, Trabzonspor'u konuk ediyor. RAMS Park'ta oynanacak zorlu mücadele öncesinde, Galatasaray - Trabzonspor maçının tarihi ve saati futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Süper Lig'de çıktığı 10 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik yaşayan Galatasaray 28 puanla ligin zirvesinde yer alıyor. İkinci sıradaki Trabzonspor ise 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 23 puan elde etti. Peki, "Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Galatasaray - Trabzonspor maçı tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2025 - 18:44 Güncelleme: 01.11.2025 - 21:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Galatasaray - Trabzonspor maçı için nefesler tutuldu. Sarı-kırmızılar, Trabzonspor karşısında saha avantajını kullanıp rakibini eli boş göndermek istiyor. Bordo-mavililer ise, dev maçtan galip gelerek zirve takibini sürdürmek istiyor. Galatasaray, geride kalan haftalarda Süper Lig'in en çok gol atan ve en az gol yiyen takımı konumunda. Peki, "Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Trabzonspor maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...

        2

        GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Galatasaray - Trabzonspor maçı 1 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.

        3

        GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

        Rams Park'ta oynanacak dev mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

        4

        GALATASARAY'DA EKSİKLİKLER

        Sarı-kırmızılı ekipte, Trabzonspor maçı öncesi önemli eksikler bulunuyor.

        Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez sarı kart cezası, İlkay Gündoğan da sakatlığı sebebiyle Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.

        Ligin 8. haftasındaki Beşiktaş derbisinde sakatlanarak oyundan çıkan Fildişi Sahilli Wilfried Singo'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.

        5

        LİGDE 105. MAÇ

        Galatasaray ile Trabzonspor, ligde yarın 105. kez karşılaşacak.

        Ligde daha önce yapılan 104 karşılaşmanın 47'sini Galatasaray kazanırken 32 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 25 müsabaka berabere sonuçlandı.

        Süper Lig maçlarında Galatasaray 142, Trabzonspor ise 119 gol attı.

        6

        MUHTEMEL 11'LER

        Galatasaray

        Uğurcan, Sallai, Kaan Ayhan, Abdülkerim, Eren Elmalı, Torreira, Sara, Yunus, Sane, Barış Alper, Osimhen

        7

        Trabzonspor

        Onana-Pina-Savic-Batagov-Mustafa-Okay-Folcarelli- Oulai- Zubkov- Augusto- Onuachu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        "Türkiye olmasaydı ateşkes sağlanamazdı"
        "Türkiye olmasaydı ateşkes sağlanamazdı"
        Sudan'da 62 binden fazla kişi yerinden edildi
        Sudan'da 62 binden fazla kişi yerinden edildi
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılışında açıklamalar
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılışında açıklamalar
        İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
        İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
        Tarabya'da çifte ölüm
        Tarabya'da çifte ölüm
        Arda Güler ve Kenan Yıldız ödüllere aday!
        Arda Güler ve Kenan Yıldız ödüllere aday!
        Babası TIR'ın direksiyonundaydı... Kahreden manevra!
        Babası TIR'ın direksiyonundaydı... Kahreden manevra!
        Kahramanmaraş Türkiye'nin ilk 'UNESCO Edebiyat Şehri' oldu
        Kahramanmaraş Türkiye'nin ilk 'UNESCO Edebiyat Şehri' oldu
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        Engin Çağlar, hayatını kaybetti
        Engin Çağlar, hayatını kaybetti
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Hamile eşi ve amcasını öldürdü! Annesi ağır yaralı! Aile katliamını anlattı!
        Hamile eşi ve amcasını öldürdü! Annesi ağır yaralı! Aile katliamını anlattı!
        Gebze'de son durum
        Gebze'de son durum
        Anne karnında kalp yetmezliği teşhisi konulan bebek "akıllı çorapla" izleniyor
        Anne karnında kalp yetmezliği teşhisi konulan bebek "akıllı çorapla" izleniyor
        Dolmabahçe'de kritik derbi!
        Dolmabahçe'de kritik derbi!
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        Estetik mi, bilgelik mi?
        Estetik mi, bilgelik mi?