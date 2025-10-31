Galatasaray - Trabzonspor maçı için nefesler tutuldu. Sarı-kırmızılar, Trabzonspor karşısında saha avantajını kullanıp rakibini eli boş göndermek istiyor. Bordo-mavililer ise, dev maçtan galip gelerek zirve takibini sürdürmek istiyor. Galatasaray, geride kalan haftalarda Süper Lig'in en çok gol atan ve en az gol yiyen takımı konumunda. Peki, "Galatasaray - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Trabzonspor maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...