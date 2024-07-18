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        Haberler Bilgi Spor Galatasaray- Trencin hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Futbol Haberleri

        Galatasaray- Trencin hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Galatasaray, Avusturya kampının hazırlık maçında Slovakya ekibi Trencin ile karşılaşacak. İlk hazırlık maçında LASK'a 3-2 mağlup olan Galatasaray, ikinci maçında ise Fortuna Düsseldorf'a 5-2 yenildi. Peki, üçüncü hazırlık karşılaşması olan Galatasaray- Trencin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.07.2024 - 13:48 Güncelleme: 18.07.2024 - 13:48
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        Galatasaray- Trencin hazırlık mücadelesine sayılı saatler kaldı. Avusturya kampında oynadığı iki maçtan da sahadan yenik ayrılan sarı- kırmızılılar, bu kötü seriyi sonlandırarak galibiyetle tanışmak istiyor. Futbolseverler maç öncesinde karşılaşmaya dair detayları araştırıyor. Peki, Galatasaray- Trencin maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, müsabakanın detayları...

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        GALATASARAY- TRENCİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Galatasaray- Trencin hazırlık maçı 18 Temmuz Perşembe (bugün) 20.30'da oynanacak.

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        GALATASARAY- TRENCİN MAÇI HANGİ KANALDA?

        Raiffeisen Arena'da oynanacak olan karşılaşma Spor Smart ve D- Smart Go'dan canlı olarak yayınlanacak.

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        GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI

        Galatasaray Trencin maçının ardından Türkiye’ye dönüş yapacak ve ikinci kamp için tekrar 22 Temmuz'da yine Avusturya'ya gelecek. Galatasaray, yeni sezon çalışmalarına Lecce ve Parma maçlarıyla devam edecek.

        İşte maç programı;

        24 Temmuz Galatasaray - Lecce

        27 Temmuz Galatasaray - Parma

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