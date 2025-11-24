Galatasaray-Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 5. hafta karşılaşmalarıyla sürerken, Galatasaray sahasında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'i ağırlamaya hazırlanıyor. Ligde art arda aldığı üç galibiyetle yükselişe geçen Sarı-Kırmızılılar, bu kritik mücadeleden de üç puan çıkararak ilk 8'deki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Taraftarların merakla beklediği maçın saati ve yayın bilgileri netleşirken, teknik heyetin sahaya süreceği ilk 11'de Victor Osimhen'in olup olmayacağı da en çok konuşulan başlıklar arasında yer alıyor. İşte detaylar...
Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasının beşinci haftasında Galatasaray, İstanbul’da zorlu Union Saint-Gilloise sınavına çıkıyor. Bu sezon Belçika ekiplerine karşı ilk galibiyetini hedefleyen Cim Bom, puan tablosunda avantaj yakalayabilmek için sahadan mutlak galibiyetle ayrılmayı planlıyor. Sarı-Kırmızılı futbolseverler ise maçın yayın saatine ve muhtemel kadroya odaklanmış durumda. Özellikle Osimhen’in karşılaşmaya ilk 11’de başlayıp başlamayacağı merak konusu oldu. İşte Galatasaray-Union Saint-Gilloise maçı yayın bilgisi...
GALATASARAY-UNİON SAİNT-GİLLOİSE ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Galatasaray Union Saint-Gilloise Şampiyonlar Ligi maçı 25 Kasım Salı TSİ ile 20:45'te başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Jose Maria Sanchez yönetecek.
GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ KALAN MAÇ TAKVİMİ
25 Kasım | Galatasaray - R. Union Saint - Gilloise (20.45)
9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray (23.00)
21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (20.45)
28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (23:00)
GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde 9 puanla 9. sırada yer alıyor.
GALATASARAY'DA ÖNEMLİ EKSİKLER
Sarı-kırmızılı ekipte yarınki maç öncesinde önemli eksikler bulunuyor.
Sakatlıkları bulunan oyunculardan Victor Osimhen, Yunus Akgün, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu ve Wilfried Singo'nun Union SG karşısında forma giymesi beklenmiyor.
Gençlerbirliği maçında sakatlanarak 17. dakikada oyundan çıkan Mario Lemina'nın durumu bugünkü antrenmandan sonra belli olacak.
Eren Elmalı ve Metehan Baltacı ise bahis soruşturması kapsamında verilen hak mahrumiyetleri nedeniyle yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.
Kazımcan Karataş ise UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadığı için Union SG karşısında görev alamayacak.