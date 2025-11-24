Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasının beşinci haftasında Galatasaray, İstanbul’da zorlu Union Saint-Gilloise sınavına çıkıyor. Bu sezon Belçika ekiplerine karşı ilk galibiyetini hedefleyen Cim Bom, puan tablosunda avantaj yakalayabilmek için sahadan mutlak galibiyetle ayrılmayı planlıyor. Sarı-Kırmızılı futbolseverler ise maçın yayın saatine ve muhtemel kadroya odaklanmış durumda. Özellikle Osimhen’in karşılaşmaya ilk 11’de başlayıp başlamayacağı merak konusu oldu. İşte Galatasaray-Union Saint-Gilloise maçı yayın bilgisi...