Galatasaray-Union SG maçı canlı izle: Galatasaray-Union SG maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geliyor. RAMS Park'ta oynanacak zorlu mücadele öncesinde, Galatasaray-Union SG maçının başlama saati ve yayıncı kuruluşu futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Sarı-kırmızılılar Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonu Devler Ligi'nde, oynadığı 4 maçta elde ettiği 9 puanla 9. sırada yer alıyor. Mücadele için geri sayım sürerken, sakatlığı bulunan Victor Osimhen'nin Belçika temsilcisi karşısında forma giyip giymeyeceği merak konusu oldu. Peki, "Galatasaray-Union SG maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Galatasaray-Union SG maçı canlı izle ekranı...
Galatasaray-Union SG maçı TRT 1 canlı izle... Galatasaray-Union SG maçı için nefesler tutuldu. Temsilcimiz Galatasaray, Union Saint-Gilloise karşısında ev sahibi olmanın avantajını kullanıp, Devler Ligi'nde ilk kez üst üste 4. galibiyeti elde etmek için sahaya çıkıyor. Mücadele için bekleyiş sürerken, Galatasaray-Union SG maçının şifreli mi, şifresiz mi olarak canlı yayınlanacağı araştırılmaya başlandı. Peki, "Galatasaray-Union SG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Osimhen oynayacak mı?" İşte Galatasaray-Union SG maçı muhtemel 11'leri...
GALATASARAY-UNİON SAİNT-GİLLOİSE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray - Union Saint-Gilloise maçı 25 Kasım Salı bu akşam 20:45'te oynanacak.
Mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Jose Maria Sanchez yönetecek.
GALATASARAY-UNİON SAİNT-GİLLOİSE MAÇI HANGİ KANALDA?
RAMS Park'ta oynanacak mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak canlı yayınlanacak.
GALATASARAY-UNİON SAİNT-GİLLOİSE HT SPOR CANLI SKOR TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ
VİCTOR OSİMHEN OYNAYACAK MI?
Sarı-kırmızılı ekipte maç öncesinde önemli eksikler bulunuyor.
Sakatlıkları bulunan oyunculardan Victor Osimhen, Yunus Akgün, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu ve Wilfried Singo'nun Union SG karşısında forma giymesi beklenmiyor.
Eren Elmalı ve Metehan Baltacı ise bahis soruşturması kapsamında verilen hak mahrumiyetleri nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.
Kazımcan Karataş ise UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadığı için Union SG karşısında görev alamayacak.
SAHASINDAKİ SON 33 MAÇI KAYBETMEDİ
Galatasaray, RAMS Park'ta oynadığı son 33 resmi maçta rakiplerine mağlup olmadı.
İç sahadaki son yenilgisini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında 1-0'lık skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında iç sahada 33 resmi maça çıktı.
Galatasaray, bu süreçte 24'ü Süper Lig, 5'i UEFA Avrupa Ligi, 2'si Ziraat Türkiye Kupası ve 2'si UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 33 resmi müsabakada 24 galibiyet, 9 beraberlik yaşadı.
GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde 9 puanla 9. sırada yer alıyor.
GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ KALAN MAÇ TAKVİMİ
25 Kasım | Galatasaray - R. Union Saint - Gilloise (20.45)
9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray (23.00)
21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (20.45)
28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (23:00)
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, İlkay, Barış, Icardi.
Union SG: Scherpen, Mac Allister, Burgess, Sykes, Khalaili, Zorgane, Rasmussen, Van de Perre, El Hadj, David, Niang.