Galatasaray-Union SG maçı TRT 1 canlı izle... Galatasaray-Union SG maçı için nefesler tutuldu. Temsilcimiz Galatasaray, Union Saint-Gilloise karşısında ev sahibi olmanın avantajını kullanıp, Devler Ligi'nde ilk kez üst üste 4. galibiyeti elde etmek için sahaya çıkıyor. Mücadele için bekleyiş sürerken, Galatasaray-Union SG maçının şifreli mi, şifresiz mi olarak canlı yayınlanacağı araştırılmaya başlandı. Peki, "Galatasaray-Union SG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, Osimhen oynayacak mı?" İşte Galatasaray-Union SG maçı muhtemel 11'leri...