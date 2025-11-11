Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray üretkenlik sorunu yaşıyor! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray üretkenlik sorunu yaşıyor!

        Okan Buruk yönetiminde kazanılan üç şampiyonlukta da duran top golleri kilit rol oynarken bu sezon üretkenlik sorunu yaşanıyor.

        Giriş: 11.11.2025 - 11:04 Güncelleme: 11.11.2025 - 11:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        G.Saray üretkenlik sorunu yaşıyor!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Milli maç arasına lider giren Galatasaray ilk yenilgisini Kocaeli'nde aldı.

        Zorlu virajda ilk 45 dakika üretmekte zorlanan Galatasaray'da Sara'nın oyuna girişiyle de gözler duran toplara döndü.

        Geçen sezon duran top kullanımıyla fark yaratan Brezilyalı yıldızın topun başına geçtiği pozisyonlar da tehlikeye dönüşmedi.

        Geride kalan üç sezonda kazanılan şampiyonluklarda duran toplar önemli aktör haline gelirken bu sezon tablo tamamen değişti.

        Galatasaray şimdiye kadar 25 gol kaydederken söz konusu gollerin 22'si akan oyunda üretildi.

        Sarı-kırmızılılar sadece bir golü kornerden bulurken iki gol ise penaltı vuruşuyla geldi.

        Geçen sezonun tamamında 86 gol kaydeden Galatasaray duran toplardan ise 22 gol üretmişti.

        Akan oyunda atılan gol oranı yüzde 60'ta kalırken duran top golleri ise yüzde 25 olmuştu.

        Bu sezon ise akan oyun üretimi goller, toplam gollerin yüzde 88'i...

        Penaltı dışı duran top golleri ise sadece yüzde 4'te kaldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Adana'da semt pazarındaki çatışmada yeni ayrıntı!
        Adana'da semt pazarındaki çatışmada yeni ayrıntı!
        Trump BBC'ye 1 milyar dolarlık dava açma hazırlığında
        Trump BBC'ye 1 milyar dolarlık dava açma hazırlığında
        Demir çubuklu vahşette sıcak gelişme!
        Demir çubuklu vahşette sıcak gelişme!
        Irak bugün sandık başında: Neler biliyoruz?
        Irak bugün sandık başında: Neler biliyoruz?
        Mauro Icardi, Kocaeli'de sınıfta kaldı!
        Mauro Icardi, Kocaeli'de sınıfta kaldı!
        Yüzyılın Konut Projesi'ne ilk gün başvuranların sayısı açıklandı
        Yüzyılın Konut Projesi'ne ilk gün başvuranların sayısı açıklandı
        Necip Uysal suç duyurusunda bulundu!
        Necip Uysal suç duyurusunda bulundu!
        Türk futbolunda bahis depremi: Şimdi ne olacak?
        Türk futbolunda bahis depremi: Şimdi ne olacak?
        TFF bahis oynayan futbolcuları açıkladı!
        TFF bahis oynayan futbolcuları açıkladı!
        10 yıllık hakemde 50 milyonluk işlem hacmi!
        10 yıllık hakemde 50 milyonluk işlem hacmi!
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        Erol 17 yaşındaydı... İki kardeş ve çocuklarının kanlı arazi kavgası!
        Erol 17 yaşındaydı... İki kardeş ve çocuklarının kanlı arazi kavgası!
        4 kişilik aile yok olmuştu... Katliam gibi kazada yürek yakan ayrıntı!
        4 kişilik aile yok olmuştu... Katliam gibi kazada yürek yakan ayrıntı!
        Eren Elmalı, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı!
        Eren Elmalı, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı!
        Öğrenciyi merdivenlerden itti!
        Öğrenciyi merdivenlerden itti!
        Eğlence mekanında yakılan Gözde konuştu: Kendisini tanımıyorum
        Eğlence mekanında yakılan Gözde konuştu: Kendisini tanımıyorum
        Sağanak yağmur müjdesi! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur müjdesi! Bu bölgeler dikkat
        İşte zor günlerde ayakta kalmanın bilimsel formülü
        İşte zor günlerde ayakta kalmanın bilimsel formülü
        “Gecikmeler oluyor ama genel trend olumlu”
        “Gecikmeler oluyor ama genel trend olumlu”