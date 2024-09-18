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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakibi Ajax, farklı kazandı - Futbol Haberleri

        Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakibi Ajax, farklı kazandı

        Galatasaray ve Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Ajax, Hollanda Eredivisie'nin 3. hafta erteleme maçında konuk ettiği Fortuna Sittard'ı 5-0'lık skorla mağlup etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 23:27 Güncelleme: 18.09.2024 - 23:27
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        Galatasaray ve Beşiktaş'ın bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde karşı karşıya geleceği Ajax, Hollanda Eredivisie'nin 3. hafta erteleme maçında Fortuna Sittard'ı 5-0 mağlup etti.

        Johan Cruyff Arena'da oynanan müsabakanın 9. dakikasında Ajax, Kenneth Taylor'un kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Kırmızı-beyazlılar, 24. dakikada Bertrand Traore'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı. Fortuna Sittard'da Rodrigo Guth, 45+1. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İlk yarı 2-0 Ajax üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Amsterdam temsilcisi, 58. dakikada Youri Baas'ın, 71. dakikada da Devyne Rensch'in attığı gollerle skoru 4-0'a taşıdı. 87. dakikada Chuba Akpom, ev sahibi ekibin 5. golünü kaydetti. Kalan sürede başka gol olmayınca Ajax, sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.

        Bu sezon ilk kez lig formatında düzenlenecek UEFA Avrupa Ligi'nin 1. haftasında Ajax, 26 Eylül Perşembe günü saat 22.00'da Beşiktaş'ı konuk edecek. Hollanda ekibi, Avrupa Ligi'nin son haftasında ise 30 Ocak 2025 Perşembe günü Galatasaray ile yine sahasında karşı karşıya gelecek.

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