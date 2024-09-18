Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakibi Ajax, farklı kazandı

Galatasaray ve Beşiktaş'ın bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde karşı karşıya geleceği Ajax, Hollanda Eredivisie'nin 3. hafta erteleme maçında Fortuna Sittard'ı 5-0 mağlup etti.

Johan Cruyff Arena'da oynanan müsabakanın 9. dakikasında Ajax, Kenneth Taylor'un kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Kırmızı-beyazlılar, 24. dakikada Bertrand Traore'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı. Fortuna Sittard'da Rodrigo Guth, 45+1. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İlk yarı 2-0 Ajax üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Amsterdam temsilcisi, 58. dakikada Youri Baas'ın, 71. dakikada da Devyne Rensch'in attığı gollerle skoru 4-0'a taşıdı. 87. dakikada Chuba Akpom, ev sahibi ekibin 5. golünü kaydetti. Kalan sürede başka gol olmayınca Ajax, sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.