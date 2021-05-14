Beşiktaş nasıl şampiyon olur?

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı son haftaya kaldı ve Galatasaray, son hafta öncesi lider Beşiktaş'ı puan olarak yakaladı ve gözler son haftadaki Yeni Malatyaspor maçına çevrildi. Peki merakla araştırılan Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?



GALATASARAY Y.MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı 16 Mayıs Cumartesi günü saat 20:30'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD3'den canlı yayınlanacak...

GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11'İ



Galatasaray : Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Emre Kılınç, Fernandes, Babel, Onyekuru, Falcao.