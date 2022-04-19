Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçının yazar yorumları

Bu Malatya takımından bu kadar korkulur mu? Bu sonuç, bu futbol Galatasaraylıyı kesmez... Hele bu sezonu hiç hatırlamak istemez... Çeyrek asırdır, bu kadar kötü bir Galatasaray, bu kadar başarısız geçirdiği bir sezonu hiç görmedik... Bu forma, bu arma doğal olarak çok daha fazlasını istiyor, çok daha fazlasını bekliyor...