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Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçının yazar yorumları

Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendi. Galibiyeti getiren golleri; 51'de Babel ve 53'te Halil kaydetti. Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de evinde oynadığı son 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Spor yazarları Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçını yorumladı

  • 01
    Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçının yazar yorumları

    AHMET ÇAKAR: İkinci yarıda herhalde Galatasaraylı futbolcular utanmışlardır. Soyunma odasında 'Biz ne halt ediyoruz' demişlerdir. Ve pek tabii ki bu düşünce sahaya da yansıdı. Önce Babel, hemen ardından da Halil'in golleri ile maçı alıverdiler. Ama dün gece gösterdi ki bu Galatasaray, bu kadrosu ile asla iyi bir takım değil. 
  • 02
    Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçının yazar yorumları

    Kerem, Marcao ve belki 1-2 isim dışında hiçbir oyuncu şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'ın oyuncusu olamaz. Torrent'e kızmıyorum. Büyük taktisyenmiş, buyük hocaymış geçin… Vücut dili ve tipi tam bir beyefendi, tam bir akademisyen. Ama bırakın Galatasaray'ı, Yedikule'nin bile hocası olamaz. Sonuçta Galatasaray kazandı, zaten beklenen sonuçtu ve artık herkes ligin bitimini bekliyor.
  • 03
    Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçının yazar yorumları

    REHA KAPSAL: Torrent korkmamalı... Genç oyuncuların böylesine maçlarda değerlendirilmesi gerekir. Hafta içi U19'dan alınan ve Dinamo Kiev'e karşı oynatılan bazı oyuncuların 11'e alınıp, bazıları da hamle oyuncusu olarak düşünülebilirdi. Çalıştırdığı takım Galatasaray... En kötü zamanda bile tribünlerin dolu olduğu, ciddi atmosfer yaratan, takımını yalnız bırakmayan tribüne gelmiş insanlara karşı sorumluluğu olmalı hocanın. 
  • 04
    Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçının yazar yorumları

    Taraftarın kulübe duyduğu saygı ve sevgiyi bir teknik adamın da oynatacağı oyun ve hücum çeşitliliğiyle taraftara göstermesi en önemlisi... Taraftar bunun için tribüne gelir. Ligi kaçıncı sırada bitirirse bitirsen, her şartta top ayağındayken Galatasaray'ın daha agresif olmasını ister takımından. Zaten Torrent geldiğinden bu yana geçen 3-4 ayda bu farkı yaratamadığı ve cesur olamadığı için sarı-kırmızılı takımda ne bir değişim yaşandı, ne de takım bir gelişim gösterebildi.
  • 05
    Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçının yazar yorumları

    ŞANSAL BÜYÜKA: Şunu anlamıyorum; kalene gelemeyen, çaresiz-hedefsiz Malatya karşısında Gomis‘i oyuna sokmak için Halil‘i çıkarmak şart mı? İkisi birlikte oynasa, hücum zenginliğine daha fazla katkı yapsa kötü mü olur? Bitmedi, Pulgar geldiği günden beri en görünür maçını oynarken, rakip savunmanın arkasına etkili toplar atarken niye çıkartırsın? Taylan-Berkan ikilisinden birini çıkartsana... 
  • 06
    Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçının yazar yorumları

    Bu Malatya takımından bu kadar korkulur mu? Bu sonuç, bu futbol Galatasaraylıyı kesmez... Hele bu sezonu hiç hatırlamak istemez... Çeyrek asırdır, bu kadar kötü bir Galatasaray, bu kadar başarısız geçirdiği bir sezonu hiç görmedik... Bu forma, bu arma doğal olarak çok daha fazlasını istiyor, çok daha fazlasını bekliyor...
  • 07
    Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçının yazar yorumları

    OSMAN ŞENHER: Ne yalan söyleyeyim ben bu kadrodan hiçbir şey anlamadım. Hele ilk yarı gerçekten bizi hayal kırıklığına uğratan bir futbol oynadılar. Evet Kerem ile, Babel ile pozisyon yakaladılar ama 45. dakikada Nelsson topu çizgiden çıkarmasa Galatasaray ilk yarıyı mağlup bitirecekti. Torrent’in artık bundan sonra takımının oynayacağı maçlarda gelecek sezonu düşünmesi gerekmez mi?
  • 08
    Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçının yazar yorumları

    Barış Alper, Mustafa, Morutan, Emre Kılınç gibi futbolculardan kurulu takımın sahada mücadele etmesi, daha doğru olmaz mı? Ben herhalde başkan adaylarının beyanatlarından sonra Katalan hoca gönderileceğini anladı, bunun için de artık her şeyi oluruna bıraktı diye düşünüyorum. Başka bir şey de aklıma gelmiyor.
  • 09
    Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçının yazar yorumları

    METİN TEKİN: Galatasaray'ın son maçlarının gelecekte kullanacağı oyuncular ile oynamalı. Morutan, Muhammed, Cicaldau gibi isimler oynamalıydı. Galatasaray taraftarı bugün muhtemelen Pulgar'ın üzerini çizdi. Bazı oyuncuların kararını tribün verir. 
  • 10
    Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçının yazar yorumları

    Torrent şöyle düşünüyor, "Ben buradan gidiyorum, 14. değil en azından 7. olmak istiyorum" diyor. Onu da anlayabiliyorum. Küme düşmüş Malatya'yı yenmek mi önemli, takıma birkaç oyuncu kazandırmak mı? Önemli olan soru bu.
  • 11
    Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçının yazar yorumları

    TÜMER METİN: Sezona Avrupa kupalarında başlama ve UEFA'daki Barcelona maçlarının beklentisi biraz ayakta tuttu takımı. Ligden koptuğumuz için böyle dendi he ama ben mühendisliğin doğru olmadığını düşünüyorum. 3 tane forveti var, golcüsü yok Galatasaray'ın. 4 tane kanatı var Kerem iş yaptı. 3-4 tane orta sahası var hiçbiri iş yapmadı. 2 tane beki var Omar akşamı iyi geçirdi, sakatlığı yüzünden dışarıda kaldı. Ömer Bayram sağ bek oynadı bu takımda. Bu kadro mühendisliği doğru diyebilir miyiz şimdi?
  • 12
    Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçının yazar yorumları

    ÖNDER ÖZEN: Torrent'in, kamuoyuna Morutan, Cicaldau gibi oyuncular ne seviyede oyuncular olduğunu göstermesi gerekirdi. Sizin bir iddianız yokken, rakip küme düşmüşken bu maçın ilk 11'i olmadı.
  • 13
    Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçının yazar yorumları

    İBRAHİM YILDIZ: Ne var ki, teknik direktör Torrent kendi kariyeri adına yedek kulübesine bile tek bir genç oyuncuyu almadı. Kazanmak dışında başka bir düşüncesi yoktu. Gayet doğal kazanmayı düşünmesi. Ancak alt yapıda oldukça yetenekli oyunculardan birini gelecek adına sahaya sürmeliydi.
  • 14
    Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçının yazar yorumları

    Son 3 dakika Arda'yı oynatmak mı? Yoksa gelecek adına genç bir isime şans vermek mi? Ne yazık ki, Torrent takımın yarınından çok, bu sezonu galibiyetlerle bitirip, kariyerini kurtarmayı düşünüyor.

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