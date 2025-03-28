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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray yönetiminden derbiye özel prim! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray yönetiminden derbiye özel prim!

        Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, ligdeki kritik viraj öncesi Kemerburgaz Tesisleri'nde takıma özel ilgi göstermeye devam ediyor. Özbek yönetimi, Beşiktaş derbisi için ise primleri maçın ardından soyunma odasında açıklamayı düşünüyor.

        Giriş: 28.03.2025 - 12:30 Güncelleme: 28.03.2025 - 12:33
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        G.Saray yönetiminden derbiye özel prim!
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        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, takımının Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarına hazırlanması için Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde kamp kurdu.

        Her iki derbide de başarıyı garantilemek isteyen Özbek, teknik direktör Okan Buruk ile sürekli iletişim halinde ve oyuncularla yakından ilgileniyor.

        Takıma güvenini ifade eden başkan, "Sahada elinizden geleni yapın, biz de size her konuda destek olmaya devam edeceğiz" mesajını verdi.

        MAAŞ VE PRİM ÖDEMELERİ YAPILIYOR

        Sarı-Kırmızılı yönetim, milli maç arasının ardından Alanyaspor ve Antalyaspor galibiyetleriyle yükselen moralin ardından şimdi de transfer taksitlerini ödemeye başladı.

        Son birkaç gün içinde yaklaşık 14 milyon Euro’yu aşan bir ödeme yaptı.

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        Sarı-kırmızılı kulüpte futbolcuların birikmiş alacakların büyük bölümü kapatıldı.

        Ödemelerin bugün de devam etmesi bekleniyor. Bu adımla birlikte, futbolcuların maaş ve primleri konusundaki belirsizlikler de ortadan kalkmış olacak.

        DERBİ PRİMİ SOYUNMA ODASINDA AÇIKLANACAK

        Dursun Özbek’in ‘gerekeni yaparız’ mesajının altında derbi için yüksek bir prim ödemesinin planlandığı öğrenildi.

        Bu sezon derbi primlerini maçtan önce değil kazanılması halinde soyunma odasında açıklayan Cimbom bu rutini bozmayacak.

        Derbide galibiyet elde edilmesi halinde futbolcuların primi maç sonunda soyunma odasında açıklanacak.

        Galatasaraylı idarecilerin 3 milyon Euro’ya yakın bir prim bedelini gözden çıkardığı gelen bilgiler arasında.

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