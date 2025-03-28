Galatasaray yönetiminden derbiye özel prim!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, takımının Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarına hazırlanması için Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde kamp kurdu.

Her iki derbide de başarıyı garantilemek isteyen Özbek, teknik direktör Okan Buruk ile sürekli iletişim halinde ve oyuncularla yakından ilgileniyor.

Takıma güvenini ifade eden başkan, "Sahada elinizden geleni yapın, biz de size her konuda destek olmaya devam edeceğiz" mesajını verdi.

MAAŞ VE PRİM ÖDEMELERİ YAPILIYOR Sarı-Kırmızılı yönetim, milli maç arasının ardından Alanyaspor ve Antalyaspor galibiyetleriyle yükselen moralin ardından şimdi de transfer taksitlerini ödemeye başladı. Son birkaç gün içinde yaklaşık 14 milyon Euro’yu aşan bir ödeme yaptı. REKLAM Sarı-kırmızılı kulüpte futbolcuların birikmiş alacakların büyük bölümü kapatıldı. Ödemelerin bugün de devam etmesi bekleniyor. Bu adımla birlikte, futbolcuların maaş ve primleri konusundaki belirsizlikler de ortadan kalkmış olacak.