DHA

Spor Toto Süper Lig´de 2022-2023 sezonunun ilk haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, Antalya´da coşkuyla karşılandı.

Geçtiğimiz sezonu Antalya´da tamamlayan Galatasaray, Spor Toto Süper Lig´de 2022-2023 sezonunu da Antalya´da açacak. Pazar günü saat 21.45´te Antalyaspor ile karşılaşacak sarı kırmızılı takım, İstanbul´da yaptığı son hazırlıklarının ardından 18.00´da uçakla İstanbul´dan maçın oynanacağı Antalya´ya geldi. Antalya Havalimanı çıkışında sarı kırmızılı taraftarlar, yeni teknik direktör Okan Buruk başta olmak üzere sezon öncesi transfer edilen Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliveira, Haris Seferovic ve Fredrik Midtsjö´nün yanı sıra bütün oyunculara sevgi gösterisinde bulundu. Bazı futbolcular taraftarların forma ve atkılarını imzalarken hatıra fotoğrafı da çektirdi. Sarı kırmızılı kafile, taraftarlarının tezahüratlarıyla takım otobüsüne bindikten sonra konaklayacağı otele geçti.