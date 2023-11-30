Galatasaraylı ünlülerin Şampiyonlar Ligi heyecanı

9 Şurada Paylaş!









Şahan Gökbakar

Bu maç çok iyi oynamadık. Ama bu halimizle bile Manchester United karşısında 1-3'ten dönüp 3-3 beraberlik çok önemli ve güzeldi. Hani Kerem'in son vuruşu yoktu. Cevabını verdin kardeşim @keremakturkoglu. Yine gurur duydum biz Galatasarayız