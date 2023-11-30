Galatasaraylı ünlülerin Şampiyonlar Ligi heyecanı
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iki kez yenik duruma düştüğü maçta geri dönüşe imza atarak Manchester United ile 3-3 berabere kaldı. Bazı ünlü isimler Galatasaray tribünden desteklerken, bazı isimler ise televizyon başında büyük heyecan yaşadı
Erkan Kolçak Köstendil
Ben, çocuğum ve çocukluk kahramanım
Cansu Tosun
Benim oğlanlar
Devrim Özkan
Devrim Özkan
Eray Demirkol
Bir beraberlikten fazlası
Hatice Şendil
Pelin Karahan
En sevdiğimiz pişti
Şahan Gökbakar
Bu maç çok iyi oynamadık. Ama bu halimizle bile Manchester United karşısında 1-3'ten dönüp 3-3 beraberlik çok önemli ve güzeldi. Hani Kerem'in son vuruşu yoktu. Cevabını verdin kardeşim @keremakturkoglu. Yine gurur duydum biz Galatasarayız