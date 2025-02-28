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        Haberler Spor Motor Sporları Galip Alp Baysan: Zorlu parkurda elimden geleni yapacağım - Motor Sporları Haberleri

        Galip Alp Baysan: Zorlu parkurda elimden geleni yapacağım

        Milli motosikletçi Galip Alp Baysan, "Parkur daha önce gördüklerimizin dışında ve biraz daha zor. İyi bir derece yapmak için elimden geleni yapacağım" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 20:36 Güncelleme: 28.02.2025 - 20:36
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        "Zorlu parkurda elimden geleni yapacağım"
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        Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası’nın ilk yarışı 1-2 Mart tarihlerinde Finlandiya’nın Joensuu kentinde gerçekleştirilecek. Finlandiya, ABD, İsveç, Norveç ve Fransa’dan sporcuların yer alacağı organizasyonda mücadele edecek milli motosikletçi Galip Alp Baysan, şampiyonanın yurt dışı ayağında Türkiye adına yarışacak ilk sporcu olacak. Dünyanın dört bir yanından en iyi snowcros sporcularının katılımı ile düzenlenecek şampiyona zorlu karlı arazilerde koşulacak. Organizasyonda 1 Mart Cumartesi günü sıralama, 2 Mart Pazar günü ise final mücadeleleri verilecek.

        Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nda ikinci ayak Türkiye Motosiklet Federasyonu destekleriyle 15-16 Mart tarihlerinde Kayseri Erciyes Dağı'nda koşulacak.

        "İYİ BİR DERECE YAPMAK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

        Şampiyonada geçtiğimiz sene Kayseri’de gerçekleştirilen yarışta da yer alan milli motosikletçi Galip Alp Baysan, "Uzun ve bir o kadar da keyifli bir tren yolculuğu ile Finlandiya’nın Joensuu kentine geldik. Teknik kontrollerimizi hallettikten sonra parkur testimizi gerçekleştirdik. Parkur daha önce gördüklerimizin dışında ve biraz daha zor. Serbest antrenmanda parkuru en ince ayrıntısına kadar inceleyeceğim. İyi bir derece yapmak için elimden geleni yapacağım. Desteklerinizden dolayı teşekkür ederim" diye konuştu.

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