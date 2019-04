YAŞAM

Haberler > YAŞAM > Game Of Thrones 8. sezon 4. yeni bölüm ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GOT'ta savaş kapıda! Game Of Thrones 8. sezon 4. yeni bölüm ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GOT 4. bölüm fragmanı yayınlandı!