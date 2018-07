Her sezonu heyecan dolu Game of Thrones'un 8. sezonu izleyenleri tarafından merakla bekleniyor. Tüm dünyada geniş kitleler tarafından izlenen Game of Thrones Türkiye'de de geniş bir kesimi kasıp kavuruyor. Game of Thrones 8. sezonunu için dizinin Arya Strak'ı bir açıklama yaptı. Peki, Game of Thrones ne zaman? 8. sezon konusu ne? İşte ayrtıntılar...

GAME OF THRONES 8. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dizinin sevilen karakteri Arya Stark'ı canlandıran Maisie Williams, Game of Thrones 8. sezon bölümleriyle ilgili açıklama yaptı. Williams, yeni bölümlerin 2019 yılının Nisan ayında yayınlanacağını söyledi. Williams haberi, "Aralık’ta prodüksiyonu bitirip yeni sezonun ilk bölümünü 2019 Nisan’ında yayınlamayı düşünüyoruz. İlk bölüm, Nisan 2019’da yayınlanacak. 8. sezonun her anlamıyla hazırlanması 4 ayı bulacak. Özellikle montaj işlemi, oldukça meşakkatli. Bu son sezonun yeteneklerimizi ve yapabileceklerimizi gösterdiğimiz bir sezon olmasını istiyoruz" sözleriyle duyurdu.

