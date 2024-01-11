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        Haberler Gündem Game of Thrones karakterine benzetilmişti: CHP Bilecek Belediye Başkanı Adayı Melek Mızrak Subaşı kimdir, nereli?

        CHP Bilecek Belediye Başkanı Adayı Melek Mızrak Subaşı kimdir, nereli?

        CHP Bilecek Belediye Başkanı Adayı Melek Mızrak Subaşı oldu. Tarzıyla Game of Thrones dizisindeki Targeryan hanesi karakterlerine benzetilen Subaşı daha önce de sosyal medyada gündem olmuştu. Şu anda Bilecik Belediye Başkan Vekilliği görevini sürdüren Melek Mızrak Subaşı'nın hayatı merak konusu oldu. İşte, "CHP Bilecek Belediye Başkanı Adayı Melek Mızrak Subaşı kimdir, nereli?" sorularının yanıtları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2024 - 12:55 Güncelleme: 11.01.2024 - 12:55
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        CHP Bilecek Belediye Başkanı Adayı Melek Mızrak Subaşı olarak açıklandı. 2019’da seçilen Semih Şahin’in rüşvet iddialarının ardından başkanlığı vekaleten yürüten Melek Mızrak Subaşı, Bilecek Belediye Başkanı Adayı oldu. Peki, CHP Bilecek Belediye Başkanı Adayı Melek Mızrak Subaşı kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, Melek Mızrak Subaşı'nın biyografisi ve siyasi kariyeri...

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        MELEK MIZRAK SUBAŞI KİMDİR?

        Melek Mızrak Subaşı, 1988 yılında Bulgaristan’da doğdu. İlk ve Orta Öğrenimini Edebali İlköğretim Okulunda liseyi Bilecik Anadolu Lisesinde tamamladı. Daha sonra Bulgaristan Sofya Yüksek İnşaat Mimarlık ve Jeoloji Üniversitesi'nde Mimarlik üzerine Lisansını tamamlayan Melek Mızrak Subaşı, aynı üniversitede tezli yüksek lisansını tamamlayarak, Bulgaristan Mimarlar Birliği tarafından ödüle layık görüldü.

        Melek Mızrak Subaşı, mezun olduktan sonra Mimarlar Odası Üyeliğine kabul edildi ve 4 yıl boyunca kendisine ait mimarlık ofisinde mesleğini icra etti.

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        31 Mart 2019 yerel seçimleriyle birlikte Bilecik Belediye Başkan Yardımcılığı görevine başladı. Başkan Yardımcılığı sırasında aynı zamanda İmar Komisyon Başkanlığı, Meclis Divan Katipliği, Kent Estetik Kurulu Asil Üyeliği, Bilecik Belediyespor Başkanlığı ve Bilecik Kadın Kooperatifi Yöneticiliği görevlerini de başarıyla yerine getirmiş ve getirmeye de devam etmektedir.

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        Melek Mızrak Subaşı, iş birliklerine önem verdiği Türkiye Belediyeler Birliği, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, Tarihi Kentler Birliği ve Marmara Belediyeler Birliği gibi birliklerin doğal ve asil üyesidir. Subaşı, evli ve bir çocuk annesidir.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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