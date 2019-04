Game of Thrones final sezonu için nefesler tutuldu. Game of Thrones hayranları bu sene 8. sezonu ile ekranlara veda edecek dizi için gün sayıyor. Game of Thrones'un final sezonunda büyük savaşın yaşanacağı öngörülüyor. Game of Thrones 8. final sezonuna dair detaylar haberimizde.

Game of Thrones fragmanlarında dikkat çeken detaylardan biri Jon Snow ile Arya Stark'ın konuşması oldu. Ayrıca büyük savaş için ailelerin yola çıktığı görüldü.

David Benioff ve D.B. Weiss tarafından ekrana hayata geçirilen Game of Thrones'un, başrollerinde Peter Dinklage, Lena Headey, Emilia Clarke, Kit Harington, Sophie Turner, Maisie Williams ve Nikolaj Coster-Waldau gibi oyuncular yer alıyor.

GAME OF THRONES 8. FİNAL SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Final sezonunun yönetmen koltuğunda Miguel Sapochnik, David Nutter, David Benioff ve D.B. Weiss görev yaptı. Game of Thrones final sezonu 14 Nisan'da ekranlarda olacak. Final sezonu, ilk iki bölüm haricinde 1 saat 20 dakikalık bölümler halinde izleyici karşısına çıkacak.

GAME OF THRONES 7. SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Cersei’nin hamile olması hem Jamie’yi hem de Tyrion’ ı şaşırttı. Jamie’ye bebeğin kendisinden olduğunu yedi dünyaya duyurmaktan çekinmeyeceğini belirtti. Cersei Jamie’ye ilişkilerini dünyaya duyurma sözü verdi. Tyrion’ın ve Jamie’nin Cersei’nin ateşkesi kabul etmesinde şüphe duymamasını sağlayan tek şey, Cersei’nin bebek bekliyor olmasıydı.

Daenerys ve Jon’un uzun zamandır beklenen yakınlaşma sahnesi finale damga vurdu. Lyanna Stark, gerçek isminin Aegon Targeryan olduğunu ilk kez itiraf etti. Artık Yedi Krallığı Akgezenler’den koruyacak bir duvar olmaması nedeniyle hem ölüler hem de onlarla savaşmak için bir araya mütfeffikleri Winterfell’e doğru yol aldı.