Game of Thrones final galasını yaptı

Dünyada izlenme rekorları kıran Game of Thrones, 14 Nisan'da gerçekleşecek final sezonu için New York'ta gala düzenledi. İlk bölümden son bölüme kadar Game of Thrones'ta yer almış her oyuncu bu özel gecede bir araya geldi. Sibel Kekilli'nin de katıldığı galada, ejderhaların annesi olarak anılan Emilia Clarke büyük ilgi gördü