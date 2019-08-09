D.B. WeissGeorge R.R. Martin’in kitap serisinden uyarladıkları Game of Thrones dizisiyle, televizyon tarihinde kırılmadık rekor bırakmayan, "David Benioff ve D.B. Weiss'ın yeni adresi neresi?" sorusunun cevabı belli oldu. Çok sayıda film stüdyosu ve dijital platform ile görüşen ikili sonunda karar verdi.

İsimleri televizyon ve sinema sektöründeki tüm şirketlerle anılan David Benioff ve D.B. Weiss, tercihlerini Netflix’ten yana kullandı.

İkili, 200 milyon dolarlık bir anlaşmaya imza attı.